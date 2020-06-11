В России увеличили пособие по безработице

Размер минимального пособия составит 4,5 тысячи рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Безработные россияне смогут получить дополнительную финансовую поддержку от государства. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — приводит данные из документа RNS . Также принято решение продлить на три месяца возможность получить пособие по безработице для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты.

Отмечается, что индивидуальные предприниматели, которые после 1 марта прекратили свою деятельность получат по 12 130 рублей. По указу Мишустина также увеличили число семей с детьми, которые помимо пособия по безработице получат на каждого ребенка по 3 тысячи рублей.

Ранее резидент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить выплату пособия по безработице на три месяца — до 1 октября. После окончания кризиса, уровень безработицы в стране будет выше, чем после экономических потрясений 2008 года. Как отметил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой, ситуация в России будет лучше, чем в странах Европы.

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