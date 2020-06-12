Чтобы снизить уровень безработицы, нужно сделать доступным дополнительное образование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Увеличение пособий по безработице — ожидаемая мера, однако она будет иметь кратковременный эффект. Об этом URA.RU заявил ведущий эксперт Института современного развития, автор рубрики «Финансы и инвестиции» в журнале Forbes Никита Масленников. По его мнению, для стабилизации ситуации на рынке труда нужен системный подход к проблеме.

«Увеличение пособий сейчас — необходимая мера, но это лишь скорая помощь. Приехал врач, дал обезболивающее, а для решения проблемы нужно комплексное лечение. Нужны не только прямые выплаты, надо думать, как помочь людям достойно выглядеть на рынке труда. Может помочь образование, переквалификация, переезд в другой город, возможно прямое и целевое субсидирование этого процесса», — считает Масленников. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации важен индивидуальный подход.

По словам специалиста, сейчас необходимо решать вопрос страхования от безработицы. Эксперт отметил, что в апреле резко увеличилось количество людей, которые регистрировались как безработные, однако реальное число нетрудоустроенных людей никому не известно.

Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг в разговоре с URA.RU оценил пособия исключительно с положительной стороны. «Слава Богу, что хоть дали что-нибудь. Сейчас по чайной ложе дают», — сказал Гринберг. Он считает, что несмотря на увеличение пособия, россияне не потеряют интерес к работе. Более того, экономист считает, что из-за кризиса, вызванного пандемией, вскоре жители страны начнут соглашаться на любую работу.

Правительство России приняло решение повысить минимальное пособие по безработице за май — июль до 4 500 рублей. Также принято решение продлить на три месяца возможность получить пособие для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты.Специалисты считают, что после окончания кризиса, уровень безработицы в стране будет выше, чем после экономических потрясений 2008 года.

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