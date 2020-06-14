Россиянам рассказали, какие продукты надо есть, чтобы не заболеть

Никакое полезное питание не поможет, если человек не соблюдает режим сна, приема пищи и водный баланс Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Для укрепления иммунной системы человеку нужно есть много зелени и овощей. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала владелица ресторана осознанного питания «Мы есть» в Екатеринбурге Татьяна Заводовская.

«В каждый прием пищи очень полезно есть овощи и зелень. Наша иммунная система в основном живет в кишечнике. Зелень помогает пищеварению», — объяснила она. По словам владелицы кафе, этот продукт способствует лучшему перевариванию пищи. Заводовская отметила, что зелень вместе с тем помогает вредной пище быстрее покинуть организм.

Также хозяйка ресторана обратила внимание на полезные свойства куркумы. «Куркума прекрасно поднимает иммунитет. Я, например, сотрудников кафе в зимний период поила куркумой. Мы делаем шоты с ней, они с утра выпивали. Заболевших не было в принципе», — рассказала она.

При этом Заводовская подчеркнула, что никакое полезное питание не поможет, если человек не соблюдает режим сна, приема пищи и водный баланс, а также не старается меньше нервничать. По ее словам, эти правила каждый должен выработать для себя сам. «Если вы пьете достаточное количество жидкости, высыпаетесь, не так много нервничаете, у вас хорошая активность, то вам захочется чистых продуктов», — добавила Заводовская.

Владелица «Мы есть» посоветовала избегать ужинов за четыре часа до сна, но подчеркнула, что образ жизни у каждого индивидуален. Она заявила, что организмы людей отличаются по группе крови, эмоциональности и привычкам, поэтому невозможно создать одну инструкцию. «Единственное, что всем приносит вред — это фастфуд, консервированные продукты, продукты, содержащие большое количество „ешек“ (консервантов — прим. ред.)», — добавила Заводовская.

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