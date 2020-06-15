Новые случаи коронавируса нашли в двух главных курганских городах

В Курганской области 15 июня подтвердили девять новых случаев заражения коронавирусом. Всех заболевших обнаружили в Кургане и Шадринске. Об этом сообщили в областном оперативном штабе.
«На 15 июня в Курганской области зарегистрировано девять новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Все случаи контактные и местные: восемь у жителей Кургана и один у жителя Шадринска. В этих городах проживает почти половина населения региона: в Кургане — 312 000 человек, в Шадринске — почти 75 000.
Всего с начала распространения вируса в регионе зафиксировали 413 заболевших коронавирусом. Из них выздоровел 241 человек, один пациент скончался от сопутствующих заболеваний. В регионе на коронавирус было проведено 43 236 исследований.
В Курганской области из-за угрозы распространения COVID-19 с 1 апреля был введен режим самоизоляции. С 15 июня начали действовать новые правила въезда в регион и был введен обязательный масочный режим.
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