14 июня 2020
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11 июня 2020

Новые случаи коронавируса нашли в двух главных курганских городах

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за выросшего числа заболевших в регионе, курганцев обязали носить маски во всех помещениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 15 июня подтвердили девять новых случаев заражения коронавирусом. Всех заболевших обнаружили в Кургане и Шадринске. Об этом сообщили в областном оперативном штабе.

«На 15 июня в Курганской области зарегистрировано девять новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Все случаи контактные и местные: восемь у жителей Кургана и один у жителя Шадринска. В этих городах проживает почти половина населения региона: в Кургане — 312 000 человек, в Шадринске — почти 75 000.

Всего с начала распространения вируса в регионе зафиксировали 413 заболевших коронавирусом. Из них выздоровел 241 человек, один пациент скончался от сопутствующих заболеваний. В регионе на коронавирус было проведено 43 236 исследований.

В Курганской области из-за угрозы распространения COVID-19 с 1 апреля был введен режим самоизоляции. С 15 июня начали действовать новые правила въезда в регион и был введен обязательный масочный режим.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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