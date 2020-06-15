Названа причина, по которой Сталин не принял первый парад Победы

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В 2020 году эпидемия коронавируса внесла коррективы в дату проведения парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет 24 июня. Однако, по мнению мэра Москвы Сергея Собянина, россиянам лучше смотреть парад по телевизору , дабы не подвергать себя опасности. Аналогичного мнения придерживаются и власти других муниципалитетов. Так, в Челябинской области приняли решение отменить парад , в Свердловской области мероприятие так же под угрозой .

«Сталин был немолод, Сталин неуверенно держался в седле, поэтому он пригласил Жукова и сказал: «Вы помоложе, вы кавалерист, поэтому принимать парад будете вы», — приводит РИА «Новости» слова Мединского. В итоге парадом руководил маршал Константин Рокоссовский, а принимал парад маршал Георгий Жуков.

Принять первый парад Победы, прошедший в Москве 24 июня 1945 года, верховному главнокомандующему Иосифу Сталину помешало неумение держаться в седле. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский.

Для приема парада Иосифу Сталину не хватило умения держаться в седле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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