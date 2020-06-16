Основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий не стал ждать решения церковного суда, но уже ясно, кто его заменит в монастыре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Настоятелем Среднеуральского женского монастыря вместо находящегося под церковным судом основателя обители, экс-духовника депутата Госдумы Натальи Поклонской, отца Сергия (Романова), назначили протоиерея Георгия (Викторова). Как указывает православный активист Всеволод Могучев на своей странице во «ВКонтакте», приказ о его назначении был подписан еще 14 числа.

Могучев опубликовал приказ за подписью митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, который предписывает протоиерею Георгию Викторову, который в данный момент руководит Александро-Невским Ново-Тихвинским женским монастырем, назначение «помощником старшего Священника среднеуральского женского монастыря». В соцсети Могучев обращает внимание на то, что приказ был подписан еще 14 июня, тогда как суд над отцом Сергием начался только 15 числа. «Сейчас идет процесс легитимизации той травли, которая велась в отношении схиигумена Сергия на протяжении длительного времени», — делает вывод православный активист, сопоставив все факты. Он отметил, что «священнику [уже] дали понять, что в его помощи Монастырь не нуждается».

15 июня отец Сергий явился на церковный суд, однако не стал дожидаться его окончания, покинув здание екатеринбургской епархии мене чем через час. Позже стало известно, что суд екатеринбургской епархии отложил рассмотрение дела схиигумена. Ранее отец Сергий заявил, что покинет монастырь только с полицией. «Вам придется нас выгонять из монастыря с полицией и Росгвардией», — заявил священнослужитель, обращаясь не только к Екатеринбургскому митрополиту, но и к патриарху всея Руси Кириллу».

URA.RU писало, что экс-духовник Поклонской вопреки запрету руководства екатеринбургской епархии записал на видео и распространил в интернете несколько проповедей, в которых призывал не верить в существование коронавируса, не подчиняться властям и выходить на улицу. Кроме административной ответственности за эти заявления Сергию, возможно, грозит и уголовное наказание — силовики проверяют его заявления на предмет экстремизма.

Приказ подписан митрополитом Кириллом Скрин страницы «ВКонтакте» Всеволода Могучева