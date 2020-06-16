Шукшина уверена: Ефремов будет «бичевать себя» до конца дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Российская актриса Мария Шукшина раскритиковала родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова. Основанием стало их участие в шоу Андрея Малахова. Свое заявление она сделала в соцсети Instagram.

«Беда происходит в стране! […] Когда не принимается искреннее раскаяние, когда семья погибшего, не успело остыть тело, уже заключает контракт с Малаховым-Борисовым, и сидя на диванах, страдает за 30 сребреников […] не понимаю, как можно продавать свои страдания?» —недоумевает актриса.

Она уверена, что трагедия, коснувшаяся семьи Михаила Ефремова и Сергея Захарова, вскрыла нарыв всего общества и указала на отсутствие национальной идеи. «Россия-матушка всегда была сильна своим состраданием, милосердием, всепрощением. Мы никогда не бросали товарищей в беде, никогда не глумились над растерзанным», — недоумевает Шукшина. Она уверена, что Ефремов будет до конца жизни «бичевать себя» и в качестве наказания будет сидеть в тюрьме. Она обратилась к родственникам погибшего в ДТП Захарова и призвала их принять раскаяние актера и его помощь. «Прошу вас, примите раскаяние Михаила! Вы потом сами себе не простите. Примите и деньги его, но не принимайте денег от иуд, они вам не принесут пользы», — отметила она.

Встретиться для разговора с родственниками погибшего хочет и актер Сергей Гармаш. Он уже связался с ними по телефону. Информацию подтвердил адвокат Александр Добровинский. «Действительно, господин Гармаш разговаривал с представителями семьи, и они договорились, что он перезвонит. Когда перезвонит, мы встретимся, если нужно», — цитирует его Пятый канал.

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон. Водитель отечественного автомобиля на следующий день скончался в больнице. Против артиста возбуждено уголовное дело. Его поместили под домашний арест до 9 августа. Ранее Михаил Ефремов опубликовал извинение перед членами семьи Сергея Захарова. Родные погибшего не приняли извинения артиста.

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