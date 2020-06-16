Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Позднее сообщалось, что британская полиция не смогла получить доказательства причастности президента России Владимира Путина и властей РФ к отравлению Скрипалей .

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта 2018 года. По данным британских властей, их отравили ядовитым веществом «Новичок». Почти сразу после инцидента Лондон обвинил во всем Россию , в то время как Москва впоследствии неоднократно опровергала какую-либо причастность к произошедшему. 2 августа, как напоминает RT , стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против РФ из-за « дела Скрипалей ».

Ранее множество британских СМИ опубликовало анонс нового сериала BBC The Salisbury Poisonings, основанного якобы на реальных событиях. Многие обещали, что драма шокирует зрителей. Премьера состоялась 14 июня. Создатели картины отмечают, что сериал показывает не «шпионскую драму», а фокусируется на реакции местного сообщества на произошедшее.

«Если бы такой сериал появился у нас сейчас, вы знаете, что бы сказали на Даунинг-Стрит? Русские уводят внимание и отвлекают внимание общественности от расследования, они запутывают дело, это кремлевская пропаганда […] Вот что бы они сказали», — заявила Захарова [цитата РИА «Новости»]. Она отметила, что дело полностью сфальсифицировано. «Это колоссальная махинация», — добавила она.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вышедший на BBC сериал об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Свое мнение она высказала в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно