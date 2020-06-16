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В Тюмени перенесли празднование Дня Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 32-м военном городке. Екатеринбург, военные, марш, защитная маска, военнослужащие цво, репетиция парада, маска на лицо, военнослужащие
Парад войск тюменского гарнизона состоится 26 июля Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Прохождение войск тюменского гарнизона «Салют, Победа» и шествие Бессмертного полка в регионе перенесли на 26 июля. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса. Изначально торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне должны были пройти в Тюменской области 24 июня.

«По информации регионального организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-195 годов, торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне предварительно запланированы на 26 июля», — пояснили агентству в оперштабе.

Причины переноса даты празднования Дня Победы в сообщении оперштаба не указываются. Предположительно, это может быть связано с тем, что в период с 12 по 15 июня в регионе был зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19. Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 21 июня.

Ранее агентство писало о том, что из-за коронавируса парад Победы отменили в 13 городах России: в Челябинске, Нижнем Тагиле, Перми, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Белгороде, Саранске и Курске.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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