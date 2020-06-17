Ранее схиигумен Сергий пошел на конфликт с митрополитом Кириллом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Ситуация в Среднеуральском женском монастыре является внутренним делом Русской православной церкви (РПЦ) и пока не может быть описана светским словом «захват». Об этом URA.RU сообщил источник в администрации губернатора Свердловской области. Собеседник в аппарате полпреда президента РФ в УрФО подтвердил справедливость этой оценки.

Ранее основатель монастыря схиигумен Сергий (Романов), который находится под церковным судом, отказался покидать обитель. URA.RU сообщало, что монастырь взят под охрану его жителями и приехавшими на место казаками. Сергий предупредил митрополита Кирилла, что ему придется «брать штурмом» монастырь. После этого на место прибыли сотрудники ФСБ и полиции.

«Говоря светским языком, произошел не захват — мы являемся свидетелями внутрицерковного спора: монастырь не принял нового настоятеля, определенного митрополитом Екатеринбургским Кириллом. Это не беспрецедентное событие, такое в истории РПЦ уже было», — рассказал источник агентства, знающий позицию свердловского правительства в отношении религиозных организаций.

«Отец Сергий — не только духовник, но и медийный персонаж. Значение происходящего в монастыре во многом раздуто искусственно — из-за внимания к этой истории со стороны многочисленных свердловских медиа. Из-за медиаэффекта эта история находится на контроле у губернатора Евгения Куйвашева», — утверждает подчиненный Куйвашева. Сотрудник полпреда президента в УрФО Николая Цуканова сообщил, что Цуканов также следит за ситуацией.

Ни один опрошенный агентством государственный служащий не подтвердил вмешательство в конфликт священнослужителей представителей официальных силовых структур. «Своим отказом принимать решения митрополита Кирилла, на которые он имел полное право, отец Сергий нарушает каноны Церкви, на которые не может повлиять ни митрополит, ни даже патриарх, — считает собеседник агентства — государственный служащий Свердловской области. — Раскол ли это? Вероятно. Беспрецедентно ли это? Нет.

Даже в недавней истории Русской православной церкви были случаи громких заявлений священнослужителей, которые впоследствии понимали свои ошибки и возвращались в лоно Церкви. Отец Сергий может пойти по этому пути, а может пойти на еще больший конфликт, но это не дело государства. Если говорить светским языком, в конфликте отца Сергия и митрополита Кирилла должен появиться медиатор со стороны РПЦ, который решит этот конфликт».