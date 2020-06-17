Utair вернула рейсы в Санкт-Петербург из ХМАО в разгар эпидемии

В разгар эпидемии коронавируса в ХМАО авиакомпания Utair сделала заявление о возврате рейсов в Санкт-Петербург из городов региона. Самолеты будут летать из Сургута, Ханты-Мансийска и Нижневартовска. Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.
«Прямые рейсы быстро доставят жителей Северной столицы в ХМАО. Уверены, [что] маршруты будут пользоваться спросом у туристов и бизнес-путешественников», — отметил президент «Utair-Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.
Судя по сайту авиакомпании, рейсы из ХМАО в Санкт-Петербург действительно есть, но летают самолеты по-разному. Так, из Нижневартовска в июне вылетают лишь два рейса — 27 июня (стоимость билета от 10585 рублей) и 30 июня (стоимость билета от 6585 рублей). Из Сургута билеты есть уже на 18 июня, летают самолеты ежедневно (минимальная цена в одну сторону — 4180 рублей), а из Ханты-Мансийска — с 20 июня (минимальная стоимость билета 8180 рублей).
Свое заявление авиакомпания сделала в самый разгар эпидемии коронавируса в ХМАО. Только за последние три дня в регионе COVID-19 диагностировали у 641 человека, а под медицинским наблюдением и в самоизоляции сейчас находятся 13,7 тысячи жителя региона.
Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair в случае отмены из-за коронавируса запланированного рейса будет «за минуту» возвращать пассажиру стоимость перелета. Правда, возврат будет осуществляться ваучерами авиакомпании и бонусными милями.
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