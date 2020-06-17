Челябинские полицейские создают прецедент по фейковой жалобе от имени медиков Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Полиция Златоуста, возбудившая семь административных дел о фейковой жалобе от имени сотрудников скорой помощи на выплаты за работу с больными коронавирусом, создает прецедент. Если авторов ролика накажут, это сократит число желающих распространять недостоверную информацию, заявил челябинский адвокат Константин Акулич корреспонденту URA.RU.

«Чтобы компетентно прокомментировать конкретное дело, нужно ознакомиться с материалами. Но само по себе наказание лиц за незаконные действия ограждает других людей от подобных проступков. Психологический аспект в этом есть. Если действительно имело место распространение недостоверной информации, суд над ее авторами может остановить поток подобных фейков», — считает собеседник.

Константин Акулич считает, что наказание за распространение недостоверной информации сократит число фейковых новостей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вместе с тем Акулич призывает силовиков не злоупотреблять своими возможностями. «Люди имеют право выражать свое мнение. В том числе путем записи и распространения видеоролика. Даже если они заблуждаются. И это не распространение недостоверной информации, а частное суждение. Но если люди на видео намеренно говорили неправду, то это распространение недостоверной информации, и они понесут наказание», — добавил эксперт.

Видеообращение было размещено в соцсетях 8 июня. На нем люди от имени сотрудников скорой помощи жалуются, что «обещанные выплаты за особые условия труда многие водители скорой помощи не получили, а на жалобы в минздрав получили отрицательные ответы».

Главврач городской станции скорой помощи Златоуста Руслан Хазиев заявил, что жалоб не получал, а два участника видео не работают в скорой помощи, в том числе женщина, читающая текст в кадре от лица коллектива и представляющаяся врачом Ольгой Харитоновой. Мэрия Златоуста обратилась в полицию с просьбой провести проверку. По ее итогам возбуждено семь административных дел по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений). Они направлены в мировой суд. Санкция статьи предусматривает штраф от от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.