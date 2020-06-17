Дети артиста открыли дверь черного хода своим ключом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Дети Михаила Ефремова тайно приехали его навестить. В квартиру, где артист находится на домашнем аресте, дочь Вера и сын Борис попали через черный ход.

На кадрах, которые публикует телеканал 360, видно, как дети артиста открыли дверь своим ключом. «Ранее через этот ход в квартиру Ефремова попали сотрудники УФСИН», — уточняет издание. Они хотели забрать актера на очередной допрос, но почему-то уехали без него. Ранее Ефремова допрашивали 11 июня, уточняет RT.

На прошлой неделе Ефремова навещал его сын Никита. Также в квартиру артиста приезжала актриса Рената Литвинова. Она давно дружит с Ефремовым и является крестной матерью его старшей дочери Анны-Марии, которая ранее обращалась к семье погибшего водителя.

Смертельное ДТП в центре Москвы Михаил Ефремов устроил 8 июня. В состоянии алкогольного опьянения он пересек двойную сплошную и столкнулся с другой машиной, ее водитель скончался в больнице. Актера отправили под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ефремов признал свою вину и извинился перед семьей погибшего Сергея Захарова. Позже его адвокат заявил о желании подозреваемого попасть в СИЗО вместо домашнего ареста, пишет сайт VSE42.RU.

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