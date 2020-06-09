Ефремову ужесточили возможное наказание за смертельное ДТП

Артиста Михаила Ефремова, устроившего в центре Москвы смертельное ДТП, отпустили домой под подписку о невыезде. Уголовное дело в отношении него переквалифицировали в более тяжкое, теперь актеру грозит наказание до 12 лет лишения свободы.
«Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
В МВД сообщили, что уголовное дело в отношении актера переквалифицировано на более тяжкую часть ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Теперь Ефремову может грозить до 12 лет тюрьмы.
Напомним, что пострадавший водитель скончался в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Эту информацию подтвердили в МВД.
Авария произошла вечером в понедельник на Смоленской площади в Москве. В состоянии алкогольного опьянения Михаил Ефремов на Jeep протаранил автомобиль Lada, сообщает Nation News. Водителя отечественного авто с тяжелыми травмами отвезли в больницу. Сам Ефремов признался, что почти ничего не помнит. Сказал, что лишь «обгонял», уточнили в «Национальной службе новостей».
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев проклял артиста и назвал его сволочью. А депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал посадить Михаила Ефремова в тюрьму. В поддержку артиста высказалась телеведущая Тина Канделаки.
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