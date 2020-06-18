Жителям Ишимского района приходится нарушать ПДД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Ишимского района (Тюменская область) вынуждены рисковать жизнью, нарушая правила, и ездить по встречной полосе из-за разбитой дороги. Об этом в соцсетях сообщил местный общественник Владимир Воронин, приложив к посту фотографию. По словам активиста, дорогу испортили весной при строительстве дамбы.

«Участок автодороги от с. Пахомова до пос. Плодопитомник на длительном протяжении разбит. Эти ямы и бугры были сделаны большегрузным автомашинами, возившими в весеннее время грунт к садам, где происходила отсыпка дамбы. До сих пор дорогу не ремонтируют, водители вынуждены выезжать на полосу встречного движения, либо проезжать по обочине», — рассказал Воронин.

Негодование общественника поддержали местные жители. «Пока в ДТП кто-то не залетит, даже и не подумают делать дорогу», — возмутилась Людмила Тимофеева. «Все как всегда. Надо опять к Путину на прямую линию перед выборами, может и отладят», — написал Сергей Фуртаев.

Получить оперативный комментарий в администрации Ишимского района не удалось. Агентство направило в орган власти запрос, на момент публикации ответа на него не получено.

Фото: Владимир Воронин