В Тюмени повысят стоимость проезда для школьников

Бесплатного проезда для школьников ждать не стоит
Стоимость проезда в автобусах по школьному проездному вырастет почти на полтора рубля. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации.
«Возможность бесплатного проезда для школьников в городских автобусах сейчас не рассматривается. С 1 октября стоимость проезда для них будет увеличена с 6 рублей 40 копеек до 8 рублей», — пояснили городские власти.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за три месяца цена на проезд вырастет дважды — с 1 октября до 35 рублей по безналу и 40 рублей за наличный расчет, а с 1 января 2026 года — до 37 и 42 рублей соответственно.
