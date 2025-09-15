В Тюмени повысят стоимость проезда для школьников

Стоимость проезда в автобусах Тюмени для школьников вырастет на полтора рубля
Бесплатного проезда для школьников ждать не стоит
Бесплатного проезда для школьников ждать не стоит Фото:

Стоимость проезда в автобусах по школьному проездному вырастет почти на полтора рубля. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. 

«Возможность бесплатного проезда для школьников в городских автобусах сейчас не рассматривается. С 1 октября стоимость проезда для них будет увеличена с 6 рублей 40 копеек до 8 рублей», — пояснили городские власти.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за три месяца цена на проезд вырастет дважды — с 1 октября до 35 рублей по безналу и 40 рублей за наличный расчет, а с 1 января 2026 года — до 37 и 42 рублей соответственно.

