Пермский край подошел к новым послаблениям карантина

С 18 июня в Перми заработают фонтаны и откроется набережная Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае впервые за месяц коэффициент распространения коронавируса может опуститься ниже 0,8, что необходимо для перехода ко второму этапу снятия ограничений. Коэффициент снизится даже при условии небольшого роста числа заразившихся COVID-19.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Пермском крае будет ниже 0,8, если 18 июня будет выявлено не более 74 новых случаев заболевания COVID-19 (17 июня — 67 случаев). Если показатель останется на таком уровне, то власти смогут перейти ко второму этапу снятия ограничений.

При этом также необходимо, чтобы в регионе было достаточно свободных коек для больных с коронавирусом (сейчас — 44,8%, норма — более 50%), а медики делали не менее 70 тестов на 100 тысяч населения (сейчас 140,5 на 100 тысяч населения). Но полное снятие карантинных ограничений может произойти не ранее чем через четыре недели.

Советник губернатора Пермского края по вопросам здравоохранения Дмитрий Жебелев рассказал URA.RU, что при текущих рекомендациях Роспотребнадзора можно было бы продлить карантин сразу на весь период. «Но могут измениться действующие сейчас рекомендации», — говорит Жебелев, поэтому, вероятно, режим самоизоляции регулярно продлевают на одну-две недели. Также он обратил внимание, что в Пермском крае смогут быстрее снять ограничения, если люди будут соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.

Всего в Пермском крае подтверждено 2872 случая заражения коронавирусной инфекцией, 97 человек в результате болезни скончались, 1656 — выздоровели. Режим самоизоляции в крае продлен до 23 июня, ранее карантин продлевали на неделю (до 15 июня), а до этого — на две (до 8 июня).