Курганский аэропорт подал в суд на Utair

Сумма иска курганского аэропорта к перевозчику составила 8,2 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский аэропорт подал в суд на главного авиакомпанию Utair. Организация требует от перевозчика почти 8,2 млн рублей. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

«Аэропорт Кургана обратился в арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» о взыскании задолженности в размере 8,19 млн рублей и расходов на оплату государственной пошлины в размере 63,9 тысячи рублей», — указано в материалах дела. Подробностей по иску пока нет.

По информации инсайдеров, иск связан с тем, что Utair накопил большие долги перед аэропортом за обслуживание и принятие самолетов. «У Utair и администрации аэропорта всегда были неплохие отношения. Однако в нынешней ситуации, когда перевозчики терпят колоссальные убытки, курганское руководство предпочло бы получить все причитающиеся оплаты», — отмечает источник в авиакомпании.

Согласно данным картотеки арбитражных дел, в 2014 году аэропорт Кургана по той же причине выиграл суд у Utair. Тогда сумма задолженности составляла 6,2 млн рублей. В тот же период свои требования к перевозчику выставили региональные аэропорты Новосибирска, Екатеринбурга, Ульяновска, Ростова-на-Дону.

Получить комментарий в Utair и администрации аэропорта Кургана не удалось. Их представителям направлен запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что в апреле был приостановлен рейс Курган — Ханты-Мансийск из-за прекращения субсидирования. С начала 2020 года авиакомпания Utair потеряла 1,7 млрд рублей.