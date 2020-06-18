Ситуация с коронавирусом остается напряженной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксирован 231 новый случай заболевания COVID-19, всего в регионе выявлено 10247 заболевших. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией. В регионе идет плавное снижение заболеваемости, однако до снятия карантинных мер еще далеко: коэффициент распространения инфекции остается высоким.

«Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+163), Арамильского, Березовского городских округов, Дегтярска, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Староуткинска, поселка Малышева, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского, Североуральского, Шалинского городских округов», — сообщили URA.RU в свердловском оперативном штабе.

Сегодняшний показатель (231 заболевший) подтверждает тенденцию постепенного снижения заболеваемости коронавирусом в Свердловской области (15 июня — 233 случая, 16-го — 231, 17 числа — 227). Коэффициент распространения инфекции (Rt), от которого сейчас зависит, будет ли в регионе дальнейшее ослабления карантина, сегодня составляет 0,8 (именно столько необходимо для перехода ко второму этапу снятия ограничений).

Однако если заболеваемость будет снижаться такими же темпами, как сейчас (тем более — если сохранится на прежнем уровне), коэффициент Rt повысится до 0,9 (ощутимое его снижение в три дня объясняется большой разницей между числом заболевших за последние четыре дня и в предыдущие четыре, когда фиксировалось свыше 300 заболевших: 312 — 11 июня и 320 — 12 числа). То есть, при текущих цифрах до второго этапа ослабления карантина еще далеко (см. таблицы c прогнозом).

Состояние 91 пациента оценивается как тяжелое, 80 находятся в реанимации, в том числе 38 на искусственной вентиляции легких. У 560 больных — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки из больниц выписано 196 пациентов, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 4853 человека. За минувшие сутки в области от коронавируса скончались трое пациентов.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).

Постепенно снижение заболеваемости не даст нужно показателя Rt в 0,8 Инфографика: URA.RU

«Стабильный прогноз» (от среднего значения за три дня) возвращает регион в пограничному показателю Rt 1.0 Инфографика: URA.RU