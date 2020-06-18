Тюменские медики помогут ЯНАО выйти из карантина

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По данным на 18 июня в ЯНАО опасной болезнью с начала пандемии заразилось 3713 местных жителей (127 — за последние сутки). 21 ямалец скончался от осложнений, вызванных COVID-19. В Тюменской области всего зарегистрировано 2433 случая заболевания при 15 летальных исходах.

На Ямале тюменские медики пробудут месяц. Всего сформировано несколько бригад, последняя из них отправится в командировку 20 июня.

«В состав бригады вошли терапевты, кардиологи, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и медсестры — все они прошли специальное обучение по работе с COVID-19. Многие уже имеют опыт борьбы с опасными инфекциями», — рассказали в оперштабе. Тюменцы будут работать в моноинфекционном госпитале в Новом Уренгое.

Делегация из 24 тюменцев в ближайшее время вылетит в ЯНАО для борьбы с COVID-19. Об этом URA.RU сообщили оперативном штабе Тюменской области. На Ямал, где за последние сутки коронавирусом заболело рекордное количество человек, отправятся врачи, преподаватели и ординаторы Тюменского медуниверситета.

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