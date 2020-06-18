Тюменские медики помогут ЯНАО выйти из карантина

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Эвакуация общежития тюменского государственного медицинского университета. Тюмень, эвакуация, карантин, тест на covid19, тест на коронавирус, врач в костюме, врач в маске, врач в защитном костюме
На Ямал отправятся 24 тюменских специалиста Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Делегация из 24 тюменцев в ближайшее время вылетит в ЯНАО для борьбы с COVID-19. Об этом URA.RU сообщили оперативном штабе Тюменской области. На Ямал, где за последние сутки коронавирусом заболело рекордное количество человек, отправятся врачи, преподаватели и ординаторы Тюменского медуниверситета.

«В состав бригады вошли терапевты, кардиологи, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и медсестры — все они прошли специальное обучение по работе с COVID-19. Многие уже имеют опыт борьбы с опасными инфекциями», — рассказали в оперштабе. Тюменцы будут работать в моноинфекционном госпитале в Новом Уренгое.

На Ямале тюменские медики пробудут месяц. Всего сформировано несколько бригад, последняя из них отправится в командировку 20 июня.

По данным на 18 июня в ЯНАО опасной болезнью с начала пандемии заразилось 3713 местных жителей (127 — за последние сутки). 21 ямалец скончался от осложнений, вызванных COVID-19. В Тюменской области всего зарегистрировано 2433 случая заболевания при 15 летальных исходах.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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