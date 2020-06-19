Блогер Илья Варламов уже не в первый раз приезжает в Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогер Илья Варламов после поездки в Челябинск дал десять советов, которые, по его мнению, должны спасти город. Видеоотчет о визите в областную столицу опубликован на youtube-канале урбаниста.

Одним их ключевых предложений Варламова является сужение дорог в центре Челябинска. «Взять улицы, которые были расширены в результате дорожной революции, лишние полосы и просто убрать, сузить», — считает Варламов. Освободившуюся территорию он предлагает отдать под общественные пространства.

В продолжение темы блогер ведет разговор о развитии общественного транспорта. Он предлагает сделать для него выделенные полосы. «В машине едет полтора человека, а в общественном транспорте едет несколько десятков человек. У них должен быть приоритет», — комментирует блогер.

Урбанист в своем видеообзоре много времени уделяет развитию общественных пространств Челябинска. Он предлагает оборудовать песчаный пляж в центре города, увеличить количество пешеходных улиц, создавать семейные площадки и места для отдыха горожан в существующих зеленых зонах.

Ранее URA.RU сообщало, что во время визита в Челябинск Варламов встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Во время этой встречи они обсудили, как сделать уральский мегаполис удобнее для жителей.