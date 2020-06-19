Выяснилось, когда ликвидируют ЧС под Норильском

Нефтепродукты попали в реку Амбарная Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Специалисты ПАО «Транснефть» к 23 июня завершат работы по ликвидации последствий аварии под Норильском, где на ТЭЦ-3 произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщается на сайте компании.

« „Транснефть“ 23 июня полностью покидает место ЧС», — рассказал официальный представитель компании. После специалистов предприятия работу продолжат подрядчики «Норникеля», им предстоит поставить сепарационные установки для отделения воды от дизеля.

В настоящий момент в зоне ликвидации последствий ЧС работает шесть бригад, задействован 71 человек. Они собрали с реки Амбарная 9250 куб. м нефти. Также «Транснефть» рассматривает установку временного трубопровода, с помощью которого можно будет перекачать очищенный дизель в нефтехранилище для дальнейшего использования.

Авария на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК — «дочка» «Норникеля») произошла 29 мая. Из-за разгерметизации резервуара на дорогу там вылилось 20 тысяч тонн нефти. Часть из них успела попасть в реки Амбарная и Далдыкан. Уровень загрязнения рек превысил нормы в десятки тысяч раз. Вода загрязнена на 20 км, толщина слоя нефтепродуктов — до 20 см. «Норникель» будет продолжать ликвидацию ЧП до полного устранения ущерба. На это у предприятия уйдет более пяти млрд рублей, пишет RT.

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