Ученые изобрели специальный ингалятор для лечения COVID

Устройство способно предотвратить серьезные осложнения Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Создан ингалятор для самостоятельного лечения коронавируса. Его разработали британские ученые из Университета Саугемптона.

«Устройство предназначено для терапии на ранней стадии заболевания. Если начать лечение COVID-19 вовремя, можно предотвратить самые серьезные осложнения, включая летальный исход», — передает Лента.ру слова разработчиков.

Для ингаляций используется экспериментальный препарат, который при вдыхании попадает в легкие пациента и позволяет иммунной системе бороться с вирусом. В лекарстве используется препарат под названием SNG-001. Это тонкие частицы пыли, которые могут попасть глубоко в легкие. Сейчас ингалятор проходит исследования. Он выдается пациентам в течение 72 часов после появления первых симптомов COVID-19.

В Москве с начала месяца испытывают экспериментальную методику лечения коронавируса. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского пробуют бороться с COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации — насыщения кислородом в барокамере. Также ранее сообщалось, что пациентов с коронавирусом в России начали лечить препаратом от артрита «Илсира» («Левилимаб»). В ходе испытаний выяснилось, что лекарство позволяет предотвратить опасную для жизни реакцию иммунной системы, которая встречается у пациентов с COVID-19. Кроме этого, для лечения нового вируса Минздрав одобрил «Авифавир». Разработчики отметили, что препарат будет бесплатным для россиян. Планируется, что ежегодно будет производиться порядка 700 тысяч курсов.

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