ЯНАО еще сильнее отдаляется от снятия карантина

В ЯНАО уже 3 966 случаев коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ЯНАО к 20 июня выявлено 132 новых случая заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

«Подтверждено 132 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с клиническими проявлениями», — уточняют в оперштабе. За сутки поправились 58 человек, еще трое скончались.

С начала пандемии в ЯНАО выявлено 3 966 случаев заражения. 25 человек в регионе умерли, 1 791 — выздоровели.

Режим самоизоляции в ЯНАО продлится до 30 июня. Ситуация с COVID-19 на Ямале развивается гораздо тяжелее, чем предсказывало URA.RU в своем самом пессимистичном прогнозе. По математической модели, составленной агентством, распространение инфекции должно были пойти на спад с 20 июня. Но в последнюю неделю в регионе наблюдался всплеск заражений, поэтому снятие карантина в ближайшие дни практически невозможно.