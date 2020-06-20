19 июня 2020
18 июня 2020

ЯНАО еще сильнее отдаляется от снятия карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Санитарная обработка остановок общественного транспорта во время пандемии коронавируса COVID-19. Екатеринбург, уборка, защитный костюм, гигиена, дезинфекция, карантин, остановка общественного транспорта, санобработка, санитарная обработка, covid-19, covid19, коронавирус, противоэпидемические меры
В ЯНАО уже 3 966 случаев коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ЯНАО к 20 июня выявлено 132 новых случая заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

«Подтверждено 132 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с клиническими проявлениями», — уточняют в оперштабе. За сутки поправились 58 человек, еще трое скончались.

С начала пандемии в ЯНАО выявлено 3 966 случаев заражения. 25 человек в регионе умерли, 1 791 — выздоровели.

Режим самоизоляции в ЯНАО продлится до 30 июня. Ситуация с COVID-19 на Ямале развивается гораздо тяжелее, чем предсказывало URA.RU в своем самом пессимистичном прогнозе. По математической модели, составленной агентством, распространение инфекции должно были пойти на спад с 20 июня. Но в последнюю неделю в регионе наблюдался всплеск заражений, поэтому снятие карантина в ближайшие дни практически невозможно.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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