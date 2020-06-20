Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в Челябинске

В пресс-службе ЛДПР заявили, что Владимир Жириновский всегда возглавляет списки партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

В Челябинске состоялась конференция регионального отделения ЛДПР по выдвижению кандидатов в Заксобрание области. По ее итогам список кандидатов возглавил лидер партии Владимир Жириновский. Также в тройку кандидатов вошли лидер фракции в Заксобрании и глава регионального отделения парии Алексей Беседин, а также активист, председатель Курчатовского местного отделения партии Евгений Рева.

«Мы закрыли все 30 округов и одномандатниками, и списочниками. Жириновский всегда возглавляет списки нашей партии. Накануне он звонил Беседину, пожелал удачи на выборах», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЛДПР.

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. 30 депутатов изберут в одномандатных округах, вторую половину — по партийным спискам.

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял предложение возглавить список кандидатов «Единой России» на выборах в региональное Заксобрание. В общеобластную тройку кандидатов также войдут лидер регионального отделения ЕР и спикер ЗСО Владимир Мякуш, а также уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова.