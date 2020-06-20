Михаил Дегтярев считает, что КПРФ хотят «заработать политические очки» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Депутат Госдумы РФ от ЛДПР, глава комитета по делам молодёжи Михаил Дегтярев раскритиковал КПРФ за их позицию по поправкам в Конституцию. Свое мнение политик высказал в программе «Дайте сказать» на youtube-канале Life.

«Я лично по КПРФ диву даюсь. Они аргументируют свой призыв не голосовать или голосовать против тем, что укрепляется власть президента. Они вообще умеют читать по-русски, нет, эти люди?» — заявил Дегтярев. Он отметил, что изменения в основной закон как раз равномерно распределяют полномочия президента между всеми органам власти.

По словам депутата, поправки должны сделать власть устойчивой. Дегтярев заявил, что после принятия изменений все будут «друг за другом присматривать». «Дума присматривает за правительством, президент получает общее руководство над правительством, Совет Федерации над прокурорской вертикалью», — объяснил он. При этом политик подчеркнул, что первым лицом в России всегда будет президент. Кроме того, депутат считает, что высказываниями против голосования за поправки в Конституцию в КПРФ хотят «заработать политические очки» перед сентябрьскими выборами 2020 года, которые пройдут в некоторых регионах.

Дегтярев подчеркнул, что в предлагаемых поправках в основной закон государства, много таких, которые ему «близки». «Ни в одной стране мира такого нет, чтобы индексация пенсий и социальных пособий регулировалась и записывалась в Конституции», — высказался депутат. Он добавил, что, помимо прочего, эти изменения предполагают защиту института семьи.

Также Дегтярев поддерживает поправки в Конституцию о русском языке как языке государствообразующего народа. По его словам, данные изменения не будут ущемлять права национальных меньшинств. Он обратил внимание на то, что все народы, проживающие на территории России, все равно разговаривают по-русски.

Депутат от фракции ЛДПР объяснил, что поправка о языке и народе стала необходима, так как русский язык начал терять позиции в стране и на постсоветском пространстве. По словам Дегтярева, теперь появится легитимная возможность его защищать, развивать, финансировать и строить русские школы.

Помимо этого, политик высказался о системе голосования за поправки в Конституцию онлайн. Он отметил, что такой способ голосования надежен. «Эксперимент прошел (в Москве и Нижегородской области — ред.), нареканий нет, данные защищены, блокчейн-технологии применяются», — заключил Дегтярев.

В начале июня лидер КПРФ Геннадий Зюганов объявил, что члены КПРФ не могут голосовать за обновленный Основной закон, поскольку в нем не учли большинства их предложений и Конституцию нужно еще доработать. В регионах не поддержали решение, что КПРФ будет выступать против поправок. Зюганов решил провести совещание с главами региональных ячеек, чтобы предотвратить раскол в партии. Ему удалось убедить однопартийцев, но они решили готовить протесты против поправок, что не поддержало руководство партии.

Голосование за поправки в Конституцию РФ состоится с 25 июня по 1 июля. В ЦИК заявили, что никакого «двойного счета» на голосовании не будет, передает агентство Nation News. Поправки несут изменения, которые коснутся всех россиян. В основном законе появятся положения о доступности медицинского обслуживания, ежегодной индексации пенсий и о социальной поддержке для нуждающихся граждан.

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