Геннадий Зюганов уверен, что у президента сейчас больше полномочий, чем у царя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил президенту России Владимиру Путину, который назвал выводы партии о поправках к Конституции странными. Видео опубликовано на Youtube-канале «Красная линия».

«Мы против диктата президента. Любого. Мы против господства олигархии. Любой, в любом составе», — сказал Зюганов. Лидер КПРФ отметил, что нельзя отдавать неограниченную власть одному человеку.

Ранее Путин прокомментировал критику поправок к Конституции, в которых представители КПРФ усмотрели появление в стране диктатуры. И назвал выводы коммунистов на этот счет странными, передает «Национальная служба новостей». В начале июня Зюганов объявил, что члены КПРФ не могут голосовать за обновленный Основной закон, поскольку в нем не учли большинства их предложений и Конституцию нужно еще доработать. В регионах не поддержали решение, что КПРФ будет выступать против поправок. Зюганов решил провести совещание с главами региональных ячеек, чтобы предотвратить раскол в партии. Ему удалось убедить однопартийцев, но они решили готовить протесты против поправок, что не поддержало руководство партии.

Внести поправки в Конституцию президент РФ Владимир Путин предложил в январе во время послания Федеральному собранию. Предложения по поправкам готовила рабочая группа из 75 человек. Изменения в Основном законе поддержали российские звезды, такие как фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская и певица Кети Топурия, после чего в интернете на них обрушились с критикой. Президент заявлял об уверенности, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в Конституции предлагаемых поправок. Правительство не может оценивать позицию партий, которые выступают против изменения Конституции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что, большая часть поправок была инициирована самими гражданами.

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