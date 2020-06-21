Умер мужчина, стрелявший по полицейским в Москве

Сотрудники ДПС были ранены, сейчас они находятся в больнице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мужчина, устроивший стрельбу по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

«Мужчина 1995 года рождения, открывший стрельбу по сотрудникам ДПС на Ленинском проспекте, скончался», — рассказала Иванова.

В понедельник возле дома №156 по Ленинскому проспекту мужчина открыл огонь по двум сотрудникам ДПС. Один из полицейских обезвредил его с помощью табельного оружия. Сотрудники полиции получили ранения, сейчас они находятся в больнице.

Нападавшим оказался 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. Мужчину подозревают в экстремистской деятельности, так как в ходе обыска в его квартире были найдены материалы экстремистского характера. Против Галаева возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.