Причины нападения уроженца Ингушетии на сотрудников полиции до сих пор неизвестны Фото: Илья Московец © URA.RU

В МВД установили личность таксиста, который открыл огонь по сотрудникам ДПС на Ленинском проспекте в Москве. Как выяснилось, это 25-летний уроженец Назрани Ратмир Галаев. Самое интересное, что его родственники занимали высокие посты в Ингушетии.

Отец Галаева — Азит Галаев — ранее служил в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков в Ингушетии на руководящей должности, один из трех его братьев работает в региональной полиции, а дядя — Аюп Галаев — раньше возглавлял министерство имущества республики, пишет интернет-издание Baza. Отец Галаева сейчас находится в отделе полиции — его вызвали на допрос, уточняет источник «Интерфакса».

Ранее стало известно, что сотрудники ДПС остановили на Ленинском проспекте такси из-за нарушения правил дорожного движения. После этого по ним начал стрелять пассажир. Раненым полицейским пришлось открыть ответный огонь, чтобы обезвредить злоумышленника. Один из полицейских находится в больнице в тяжелом состоянии. там же находится и сам злоумышленник.

Причины нападения уроженца Ингушетии на сотрудников полиции до сих пор неизвестны. Иточник в правоохранительных органов сообщил ТАСС, что мужчину проверят на принадлежность к экстремистским организациям.