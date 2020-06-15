В МВД выяснили личность стрелка, стрелявшего по сотрудникм ДПС. Дома у него влиятельные родственники

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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, гибдд, сотрудник дпс, проверка на дорогах, жезл дпс
Причины нападения уроженца Ингушетии на сотрудников полиции до сих пор неизвестны Фото: Илья Московец © URA.RU

В МВД установили личность таксиста, который открыл огонь по сотрудникам ДПС на Ленинском проспекте в Москве. Как выяснилось, это 25-летний уроженец Назрани Ратмир Галаев. Самое интересное, что его родственники занимали высокие посты в Ингушетии.

Отец Галаева — Азит Галаев — ранее служил в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков в Ингушетии на руководящей должности, один из трех его братьев работает в региональной полиции, а дядя — Аюп Галаев — раньше возглавлял министерство имущества республики, пишет интернет-издание Baza. Отец Галаева сейчас находится в отделе полиции — его вызвали на допрос, уточняет источник «Интерфакса».

Ранее стало известно, что сотрудники ДПС остановили на Ленинском проспекте такси из-за нарушения правил дорожного движения. После этого по ним начал стрелять пассажир. Раненым полицейским пришлось открыть ответный огонь, чтобы обезвредить злоумышленника. Один из полицейских находится в больнице в тяжелом состоянии. там же находится и сам злоумышленник.

Причины нападения уроженца Ингушетии на сотрудников полиции до сих пор неизвестны. Иточник в правоохранительных органов сообщил ТАСС, что мужчину проверят на принадлежность к экстремистским организациям.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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