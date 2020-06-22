Авиакомпания «Россия» объявила об открытии рейсов с Урала на юг

Из городов Урала можно улететь в южные города России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Обновленную программу полетов, переориентированную на внутренние рейсы, представила авиакомпания «Россия». Перелеты из уральских городов в Анапу, Симферополь и Сочи стартовали с 22 июня, также анонсированы рейсы в Калининград. Информация размещена на сайте авиакомпании.

«Авиакомпания „Россия“ предлагает обновленную программу полетов, переориентированную на внутренние перелеты, главным образом, — на популярные курорты черноморского побережья. Рейсы осуществляются на воздушных судах Boeing 737-800 и Boeing 747», — говорится в сообщении на сайте.

Так, в Анапу можно улететь из Екатеринбурга, Перми, Сургута, Тюмени и Челябинска. Самолетом в Симферополь и Сочи можно добраться из Екатеринбурга, Перми, Сургута, Тюмени. В конце июня авиакомпания «Россия» также приступит к осуществлению рейсов из Екатеринбурга в самый европейский город страны — Калининград.

Авиакомпания ввела в действие обновленные меры эпидемиологической защиты пассажиров. «Правила, разработанные авиакомпанией на основании комплекса методических указаний Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), направлены на предотвращение распространения вируса и скорейшее восстановление прежнего уровня мобильности пассажиров без дополнительных рисков для здоровья», — сообщается на сайте авиакомпании.

Ранее авиакомпания «Победа» сообщала, что планирует вернуть в работу 30 самолетов до конца июля. Лоукостер рассчитывает к этому сроку расширить маршрутную сеть до 83 направлений.

Россия полностью прекратила авиасообщение с другими странами с 27 марта. Еще до закрытия границ «Аэрофлот» прекратил рейсы в некоторые европейские страны.

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