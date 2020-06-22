2020 год войдет в пятерку самых жарких за историю метеонаблюдений

Жарче погода была только в 2016 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

2020 год окажется в пятерке самых теплых лет в истории наблюдений за погодой и климатом. С таким прогнозом выступила Всемирная метеорологическая организация, которая является учреждением ООН.

«Согласно европейским и американским базам данных, май оказался самым теплым в истории наблюдений. 2020 год, скорее всего, — с вероятностью 99,9% — войдет в число пяти и десяти самых теплых лет из зарегистрированных», — цитирует организацию ТАСС.

Синоптики пришли к выводу, что минувший май был самым теплым в истории наблюдения за погодой, а период с января по май занял второе место в списке самых жарких. По данным ВМО, лидером являются первые пять месяцев 2016 года. Но тогда был сильный природный феномен «Эль-Ниньо», который известен согревающим эффектом. В 2020 году такого феномена нет. Поэтому ученые пришли к выводу, что этот год войдет в число самых теплых лет. Такое заключение сделано на основе аномалиях и глобальных сведениях о температуре, подтвердивших тенденцию к потеплению из-за парикового эффекта в атмосфере.

Однако специалисты Службы ЕС по изменению климата «Коперник» заметили, что планета нагревается неравномерно. Например, в Западной Сибири температура растет быстрее средних темпов потепления. А в минувшие выходные российские синоптики зафиксировали заморозки в нескольких регионах Урала, несмотря на аномальную жару в мае, пишет RT. Однако такие скачки температуры далее в течение лета не ожидаются.

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