Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Эта неделя будет сокращенной из-за проведения Парада Победы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Россиян ожидает сокращенная рабочая неделя, которая продлится четыре дня, напомнил Роструд. Среда, 24 июня, будет нерабочим днем, в этот день пройдет парад Победы.

«Среда, 24 июня, когда состоится парад Победы, будет нерабочим днем с сохранением зарплаты», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Роструд. Там также уточнили, что 23 июня рабочий день сокращен не будет, потому что не является предпраздничным.

Ранее президент РФ Владимир Путин решил перенести проведение парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за пандемии коронавируса. В конце он назначил проведение Парада Победы на 24 июня. 13 российских городов отказались от проведения парада. Такое решение приняли в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле. По данным Министерства обороны РФ, парады пройдут в 28 городах.

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