Уральский полпред назвал условия для выхода бизнеса из карантина

Полпред предлагает отпустить экономику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов рекомендовал уральским губернаторам снимать запреты на работу с предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом он сообщил URA.RU.

«Мне кажется, что нужно потихонечку переходить к другим действиям. Не только запрещать, а в большей степени запускать экономику: промышленные предприятия, малый и средний бизнес, — требуя от работодателей четкого выполнения предписаний Роспотребнадзора. Проще контролировать, чем запрещать. Те крупные предприятия, которые открылись, там практически ни одного нового очага не появилось. Это говорит об ответственности владельцев предприятий, о том, что они заботятся о своих людях», — подчеркнул полпред.

Он отметил, что, если предписанные Роспотребнадзором меры предосторожности будут соблюдаться, можно шаг за шагом снимать ограничения. Полпред выразил надежду, что контролировать соблюдение защитных мер будут не только власти, но и сами люди, которые ответственно отнесутся к собственному здоровью и здоровью близких.

При этом, сказал Цуканов, коронавирусные предосторожности станут частью общественного поведения, как минимум, до появления вакцины, над которой трудятся в том числе и уральские ученые.

В целом, полпред констатировал определенную стабилизацию ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией COVID-19. «Нужно двигаться вперед, мы видим определенную стабильность, хотя периодически в некоторых регионах наблюдается определенный рост, но это количество увеличивается только за счет большего объема тестов. В Свердловской области до 10 000 тестов в день», — заявил Цуканов.

Предприниматели, особенно представители малого и среднего бизнеса, жалуются на критические убытки, которые принес им вынужденный простой во время коронавирусного карантина. Между тем, региональные власти постепенно снижают строгость карантинных предписаний. Например, в Свердловской области магазины площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом и предприятия сферы услуг с прошлой недели начали работу.