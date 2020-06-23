Полиция нашла виновного в смертельном ДТП со священником из ЯНАО

Священник из Ноябрьска погиб из-за ошибки другого водителя Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Священник Евгений Косолапов из Ноябрьска, разбившийся в аварии под Липецком, по предварительным данным полиции, погиб по вине другого водителя. Об этом URA.RU рассказали в УМВД по Липецкой области. По версии силовиков, навстречу машине ямальского духовника выехала иномарка и столкнулась лоб в лоб.

Известно, что Косолапов ехал на личном автомобиле Hyundai Creta, второй участник ДТП управлял Kia Rio. «По предварительной версии, водитель Kia выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Hyundai», — рассказали URA.RU в пресс-службе липецкого МВД. В настоящий момент продолжается следствие. Возбуждено уголовное дело.

По последней информации, в аварии выжил только один человек. Пассажирку Kia доставили в больницу, сейчас ее здоровьем занимаются медики. Еще шесть человек погибли. Двое из них находились вместе с отцом Евгением в Hyundai. Это пассажирки 57 и 44 лет. По данным URA.RU, это теща Косолапова и сестра его супруги. В Kia Rio ехали 29-летний водитель и два пассажира 30 лет.

Первыми о смерти Косолапова сообщили знакомые с ним люди в соцсетях. В храме в Ноябрьске, где служил священник, URA.RU подтвердили информацию о его гибели. 22 июня в 13:00 состоялась панихида по иерею. По сведениям МЧС Липецкой области, от лобового столкновения машина Косолапова загорелась.