Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния вновь оскорбил президента России Владимира Путина. В эфире телеканала Mtavari Arkhi он также нецензурно высказался о главе Чеченской республики Рамзане Кадырове.
Грузинский журналист Георгий Габуния снова в эфире нецензурно высказался о президенте РФ Владимире Путине. «„Досталось“ не только российскому президенту, но и чеченскому лидеру Рамзану Кадырову», — пишет «
На прошлой неделе Служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании россиянина в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства. Как заявил гендиректор Mtavari Arkhi Ника Гварамия, задержанный готовился ликвидировать Габунию по поручению российских властей. На что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти подозрения являются абсурдными.
Габуния уже ранее оскорблял президента РФ Владимира Путина. В эфире «Рустави-2» он нецензурно высказался о российском лидере и его покойных родителях. Сказанное возмутило телезрителей настолько, что они даже вышли с протестами, требуя наказать журналиста. После смены руководства канала Габунию уволили, напоминает агентство Nation News.
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