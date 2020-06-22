Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Габуния уже ранее оскорблял президента РФ Владимира Путина. В эфире «Рустави-2» он нецензурно высказался о российском лидере и его покойных родителях. Сказанное возмутило телезрителей настолько, что они даже вышли с протестами, требуя наказать журналиста. После смены руководства канала Габунию уволили, напоминает агентство Nation News .

На прошлой неделе Служба госбезопасности Грузии сообщила о задержании россиянина в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства. Как заявил гендиректор Mtavari Arkhi Ника Гварамия, задержанный готовился ликвидировать Габунию по поручению российских властей. На что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эти подозрения являются абсурдными .

Грузинский журналист Георгий Габуния снова в эфире нецензурно высказался о президенте РФ Владимире Путине. «„Досталось“ не только российскому президенту, но и чеченскому лидеру Рамзану Кадырову», — пишет « Царьград ». Ранее Кадыров призвал грузинского журналиста просить прощения за оскорбления. Иначе, по словам главы Чечни, Габуния станет его врагом и врагом всей страны. Однако журналист отказался извиняться .

Грузинский журналист Георгий Габуния вновь оскорбил президента России Владимира Путина. В эфире телеканала Mtavari Arkhi он также нецензурно высказался о главе Чеченской республики Рамзане Кадырове.

Габуния отказался извиняться за оскорбления Владимира Путина и снова нецензурно выругался в его адрес Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно