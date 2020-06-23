Двойная покупка автобусов в Челябинске закончилась уголовным делом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Кризис муниципального транспорта Челябинска

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту нанесения ущерба бюджету при покупке муниципальных автобусов, сообщает прокуратура области. Как стало известно URA.RU от собственного источника в правоохранительных органах, за одни и те же старые автобусы было заплачено дважды. Уголовное дело возбуждено по требованию прокуратуры и по материалам Контрольно-счетной палаты (КСП), проводившей проверку мэрии по поручению губернатора Алексея Текслера.

«Материалы направлены в следственные органы, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В надзорном ведомстве уточнили, что бюджету нанесен ущерб на сумму свыше 1,5 млн рублей.

Как стало известно URA.RU, в 2015 году управление транспорта мэрии Челябинска закупило для города 32 автобуса, уже бывших в употреблении. Автобусы передали в МУП «Челябинский автобусный транспорт» («ЧАТ»). В 2016 году МУП был обанкрочен. Для управления автобусными перевозками создали муниципальное ООО «ОГТ», которое возглавил депутат гордумы Дмитрий Холод. В 2017 году мэрия, городом тогда руководил Евгений Тефтелев, выкупила эти старые автобусы для «ОГТ».

«Во время оформления сделки было допущено много нарушений. Кроме того большинство автобусов уже стало непригодно для эксплуатации, но за них заплатили деньги из бюджета. На линию автобусы так и не выпустили», — рассказал URA.RU источник в силовых структурах. По словам источника под уголовное дело могут попасть бывшие и действующие сотрудники мэрии.

Проверка мэрии Челябинска была инициирована Текслером в июне 2019 года, уже после отставки Тефтелева и сменившего Тефтелева Владимира Елистратова. Итоги проверки были переданы в силовые структуры. Первым уголовным делом по итогам проверки стало дело в отношении Тефтелева и экс-начальника управления капстроительства мэрии Евгерия Пашкова. Оба обвиняются в получении взяток.