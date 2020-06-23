На курганских дорогах ставят новые камеры для нарушителей

Один из дополнительных комплексов установили в центре Кургана (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Кургана устанавливают дополнительные передвижные приборы фотовидеофиксации. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«С целью пресечения фактов быстрой езды предусмотрено применение дополнительных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД на центральных улицах города», — объяснили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что летом водители машин и мотоциклов, которые нарушают скоростной режим, мешают отдыхать горожанам.

Дополнительный передвижной прибор фотовидеофиксации работает на улице Гоголя в районе площади им. Ленина с 19 часов вечера до семи часов утра. С помощью него с начала месяца выявили более 1200 нарушений скоростного режима.

В пресс-службе добавили, что летом наряды ДПС следят за соответствием машин техническому состоянию и применением водителями и пассажирами средств защиты. Более 250 курганцев привлекли к ответственности за несоответствие машин техническому состоянию за летний период.