22 июня 2020

На курганских дорогах ставят новые камеры для нарушителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Тобол на территории дачного кооператива КМЗ. Курган, машина, шоссе тюнина, камера видеонаблюдения, видеорегистратор, микроволновка
Один из дополнительных комплексов установили в центре Кургана (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Кургана устанавливают дополнительные передвижные приборы фотовидеофиксации. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«С целью пресечения фактов быстрой езды предусмотрено применение дополнительных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД на центральных улицах города», — объяснили в пресс-службе. В ведомстве добавили, что летом водители машин и мотоциклов, которые нарушают скоростной режим, мешают отдыхать горожанам.

Дополнительный передвижной прибор фотовидеофиксации работает на улице Гоголя в районе площади им. Ленина с 19 часов вечера до семи часов утра. С помощью него с начала месяца выявили более 1200 нарушений скоростного режима.

В пресс-службе добавили, что летом наряды ДПС следят за соответствием машин техническому состоянию и применением водителями и пассажирами средств защиты. Более 250 курганцев привлекли к ответственности за несоответствие машин техническому состоянию за летний период.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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