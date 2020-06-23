Представитель Сергия опроверг, что Ксения Собчак снимает фильм про старца Сергия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Ксения Собчак не снимает фильм о схиигумене Сергии, экс-духовнике Натальи Поклонской, основателе Среднеуральского женского монастыря «Спорительница хлебов» и главе секты царебожников. Опровержение сделал Всеволод Могучев, выступающий как представитель схиигумена Сергия, выкладывающий в интернет его видеозаявления.

«В СМИ появилась провокационная информация о том, что идет процесс по съемке документального фильм с участием отца Сергия, Ксении Собчак и провокатора Сергия Алиева. Хочу уведомить всех о том, что Сергий Алиев, разославший в СМИ информацию об этом, является кликушей и обманщиком. Он уже не раз давал обещание, что не будет касаться схиигумена Сергия (Романова), но очередной раз доказал, что он не достоин называться мужчиной», — заявил Всеволод Могучев. Также он сообщил, что Сергий больше не будет давать интервью журналистам. Ранее URA.RU писало, что схиигумена обвинили в захвате женского монастыря, после чего он впервые дал интервью журналистам, и даже пустил их снимать в свою келью.

Информацию о то, что Ксения Собчак едет в Екатеринбург снимать фильм про опального монаха, сообщил URA.RU православный режиссер Сергей Алиев. По его словам, 19 июня в Екатеринбург прилетел режиссер из команды Ксении Собчак. После встречи с Алиевым, он поехал в Среднеуральский женскй монастырь. «Там он с благословения схиигумена Сергия провел два дня и снял первые материалы для фильма. Ожидается, что сама Ксения Собчак прилетит в Екатеринбург 25 июня», — добавил Алиев. Сейчас с Сергеем Алиевым редакции URA.RU связаться не удалось — его телефон не отвечает. Корреспонденту URA.RU удалось дозвониться до Ксении Собчак, однако она от разговора отказалась.

Ранее URA.RU писало, что в апреле Екатеринбургская епархия лишила Сергия права проповедовать после того, как во время режима самоизоляции он призвал верующих выходить на улицы и предал анафеме всех, кто верит в пандемию. Затем старец записал еще одно видео, где заявил, что через вакцину от коронавируса людям будут вживлять смертельные чипы. После этого РПЦ объявила о церковном суде над монахом, а полиция усмотрела в его речах признаки экстремизма. В ответ Сергий захватил в Среднеуральске женский монастырь и призвал патриарха Кирилла добровольно уйти в отставку. Настоятельница монастыря Варвара сбежала оттуда и рассказала, что Сергий угрожал ей физической расправой за то, что она хотела сделать анализ на коронавирус для послушниц. Также игумения обвинила Сергия в расколе.