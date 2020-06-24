Парад можно будет смотреть онлайн или из-за заграждений Фото: Анна Майорова © URA.RU

Торжественные мероприятия в честь победы в Великой Отечественной войне стартуют 24 июня в Екатеринбурге в 9:40. По проспекту Ленина в рамках проекта «Долгий путь победы» проедут 11 платформ, артисты, одетые в костюмы солдат, моряков, летчиков, врачей покажут зарисовки из военной жизни.

Из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, будет значительно сокращено количество зрителей. Принимать войска на VIP-трибуне будет 10 человек, в том числе командующий войсками ЦВО, генерал-полковник Александра Лапин, начальник УФСБ по Свердловской области Алексей Зиновьев, полпред Николай Цуканов и губернатор Евгений Куйвашев.

На парад также не допустят ветеранов, зрители смогут смотреть на него через ограждение. Торжества с семи камер покажет ГТРК «Урал», ее трансляция также будет в эфире «Областного телевидения», «Студии-41», «4 канала», в соцсетях каналов и на YouTube.

В 9:55 свердловчан поздравит с праздником губернатор Евгений Куйвашев, в 10:00 начнется парад. В нем примут участие 2.5 тысячи человек и 119 единиц военной техники. Впервые в параде Победы в Екатеринбурге пройдут танк Т-80 БВ, БМП-3, самоходная пушка 2С7 («Малка») и дивизионная самоходная гаубица МСТА-С.

После завершения основной части парада над городом пролетят 23 самолета и вертолета, а на специальном установленном экране на площади 1905 года начнется трансляция Парада Победы в Москве. С 14:15 до 15:00 на площади 1905 года можно будет посмотреть запись исторического парада Победы 24 июня 1945 года.

В течение дня на сайте музея «Россия — Моя история» все желающие смогут посмотреть интерактивную выставку «Николай Кузнецов. Герои не умирают».

Артиллерийский салют из пушек ЗИС-3 образца 1942 года стартует в 23:00. Салютовать будут с трех точек: с набережной у стадиона «Динамо», в Преображенском парке в Академическом микрорайоне и в летнем парке «Уралмаш» на улице Кировградской.