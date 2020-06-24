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Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали 21 июня. Гибель блогера позже подтвердили в российском посольстве, напоминает агентство Nation News . Друзья Насти говорят, что она предчувствовала скорую смерть . В роковой день Настя поехала с Виктором менять масло на своем байке. Анастасия ехала впереди со скоростью 80 километров в час, Виктор ехал за ней. На трассе у нее произошел воблинг [непроизвольное раскачивание руля]. Настя наехала на бордюр и вылетела с мотоцикла. Девушку отбросило вперед, байк остался сзади. Когда инструктор подбежал к ней, сердцебиения уже не было.

Мужчина возмущен, зачем вообще Виктор «всучил» ей мотоцикл, ведь девушка была не в состоянии им управлять. «Перед тобой был ребенок. Тварь», — говорит мужчина. По информации отца погибшей, что Майданович жил за ее счет. Сейчас, по словам мужчины, Виктор пытается списать деньги со счетов Тропицель.

«Выясняются подробности. Виктор Майданович уже в своей практике угробил пятерых людей. На него масса жалоб», — цитирует отца Лента.ру.

В смерти блогера Насти Тропицель виноват ее парень Виктор Майданович. Так считает отец девушки.

Отец винит в смерти Насти Тропицель ее парня Instagram, nastyatropi

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