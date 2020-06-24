Доктор Мясников: слова властей о перелетах за рубеж — неуважение

Руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников возмутился отсутствием точных сроков возобновления международного авиасообщения. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Врач считает, что ссылаться на эпидемиологическую обстановку, когда страны Европы откроют границы с 15 июля, — это неуважение. «Сказать, сколько людей остро нуждаются в точной дате? Планировать отпуск, билеты, просто прекратить мучительное ожидание открытия „занавеса“?» — пишет Александр Мясников.
Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия возобновит авиасообщение с другими странами, когда позволит эпидемиологическая ситуация. Первыми странами, которые предложит открыть для полетов Росавиация, могут быть государства Европы, а также Китай и Южная Корея.
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