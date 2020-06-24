Путин рассказал, кому нет места среди его окружения

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Ранее российский лидер заявил, что эпидемия коронавируса изменила жизнь и уклад россиян и стала вызовом для всей страны. Однако Россия смогла успешно ответить на данные вызовы. Также глава государства отметил, что ситуация с COVID-19 объединила всю страну. Вместе с тем Путин неоднократно отмечал, что для россиян безусловны уважение к многовековой истории страны и любовь к своей земле.

«В моем окружении не может быть таких, которые не верят в Россию. Просто исключено», — цитирует News.ru Путина. Поводом для такого заявления стали слова директора усадьбы Сергея Рахманинова «Ивановка» Александра Ермакова, который пригласил Путина посетить музей и предложил взять на перевоспитание всех, кто сомневается в силе и мощи России.

В окружении президента РФ Владимира Путина не может быть людей, которые не верят в Россию. Об этом заявил сам глава государства во время вручения государственных наград в Кремле.

По словам Владимира Путина, его окружают только те, кто верит в Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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