Путин рассказал, кому нет места среди его окружения

В окружении президента РФ Владимира Путина не может быть людей, которые не верят в Россию. Об этом заявил сам глава государства во время вручения государственных наград в Кремле.
«В моем окружении не может быть таких, которые не верят в Россию. Просто исключено», — цитирует
Ранее российский лидер заявил, что эпидемия коронавируса изменила жизнь и уклад россиян и стала вызовом для всей страны. Однако Россия смогла успешно ответить на данные вызовы. Также глава государства отметил, что ситуация с COVID-19 объединила всю страну. Вместе с тем Путин неоднократно отмечал, что для россиян безусловны уважение к многовековой истории страны и любовь к своей земле.
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