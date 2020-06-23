Путин заявил об изменении жизни россиян во время эпидемии

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Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам анонсировал продление введенных ранее коронавирусных мер . Так, продлены выплаты для медиков и социальных работников. Также по 10 тысяч рублей снова получат семьи с детьми до 16 лет.

Путин отметил, что Россия смогла успешно ответить на данные вызовы, сообщает агентство Nation News . Также президент поблагодарил всех за ответственное отношение к здоровью и безопасности других людей.

«Эти безусловно сложные дни, недели, месяцы слишком многое в себя вместили», — заявил президент. По его словам, все это время политика государства строилась с учетом тезисов о сохранении человеческой жизни.

Эпидемия коронавируса изменила жизнь и уклад россиян и стала вызовом для всей страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения.

По мнению Владимира Путина, россияне успешно ответили на все вызовы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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