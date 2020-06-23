Путин заявил об изменении жизни россиян во время эпидемии

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
По мнению Владимира Путина, россияне успешно ответили на все вызовы Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Эпидемия коронавируса изменила жизнь и уклад россиян и стала вызовом для всей страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения.

«Эти безусловно сложные дни, недели, месяцы слишком многое в себя вместили», — заявил президент. По его словам, все это время политика государства строилась с учетом тезисов о сохранении человеческой жизни.

Путин отметил, что Россия смогла успешно ответить на данные вызовы, сообщает агентство Nation News. Также президент поблагодарил всех за ответственное отношение к здоровью и безопасности других людей.

Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам анонсировал продление введенных ранее коронавирусных мер. Так, продлены выплаты для медиков и социальных работников. Также по 10 тысяч рублей снова получат семьи с детьми до 16 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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