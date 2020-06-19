Президент считает, что Россия выходит из пандемии коронавируса с минимальными потерями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия выходит из пандемии коронавируса с минимальными потерями. Глава государства рассказал об этом в ходе совещания о последствиях эпидемии коронавирусной инфекции для экономики страны.

На совещании президент особо подчеркнул, что эпидемия объединила всех россиян, пишет RT. «Самое главное, что эта ситуация нас всех объединила, это действительно факт, и это позволило нам с минимальными потерями… выходить из сложившейся ситуации», — отметил Путин.

По его словам, у экономики на данном этапе есть резервы для повышения производительности труда во всех сферах. Глава государства добавил, что были внедрены новые подходы, которые позволили значительно сократить время оказания медпомощи пациентам с коронавирусом. В стране значительно вырос объем производства средств индивидуальной защиты, медоборудования и лекарств — все это реально позволяет сохранить здоровье и спасти жизни людей.

«Происходит не только технологическое улучшение — изменяется и отношение сотрудников к работе, культура производства и труда». — подчеркнул президент, добавив, что все это повышает конкурентоспособность России на мировом рыке, пишет телеканал 360.