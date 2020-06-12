Путин уверен, что россияне поддерживают поправки к Конституции РФ

Владимир Путин отметил, что память о предках едина и свята для всех поколений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в Конституции предлагаемых поправок. Об этом в своей поздравительной речи ко Дню России заявил президент страны Владимир Путин.

По словам главы государства, для россиян безусловны уважение к многовековой истории страны так же, как любовь к своей земле. «Закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан», — сказал Путин в прямом эфире на youtube-канале «России 24».

Также Путин принял участие в церемонии поднятии флага России на Поклонной горе в Москве. Он поздравил всех россиян с Днем России и отметил, что на «бескрайних просторах страны созидалась тысячелетняя история нашего народа, наполненная страницами великой славы». После этого глава государства вручил награды Героям Труда.

Внести поправки в Конституцию президент предложил в январе во время послания Федеральному собранию. Изначально планировалось, что голосование пройдет 22 апреля, однако оно было перенесено из-за эпидемии коронавируса. Путин утвердил даты, когда можно будет проголосовать за поправки. Голосование будет идти в течение недели — с 25 июня по 1 июля, напоминает агентство Nation News.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.