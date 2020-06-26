Общественная палата ЯНАО опровергла данные федеральной ОП о пяти нарушениях, якобы допущенных 25 июня — в первый день голосования по поправкам в Конституцию РФ. О них в числе еще 34-х в шести регионах страны накануне сообщила глава ОП РФ Лидия Михеева.
Независимым наблюдением в ЯНАО занимаются более тысячи человек (по 5 наблюдателей на каждом избирательном участке). Председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин рассказал URA.RU, что эксперты регионального штаба общественного наблюдения детально изучили каждый озвученный федеральным центром инцидент.
«Ни одно из „нарушений“ не подтвердилось. В трех случаях — Ноябрьск, Надым и Коротчаево, причиной претензий наблюдателей стал реестр обращений о голосовании вне помещения. Он ведется в электронной форме. Независимые наблюдатели ожидали увидеть его в бумажном виде», — пояснил Заякин.
Также он объяснил случай в Ноябрьске, где одного из наблюдателей насторожило отсутствие информационного стенда с текстом Конституции РФ и факт не предоставленных ящиков с бюллетенями досрочного голосования. «Информационный стенд был, но развернут для голосующих, а опечатанные ящики для голосования с бюллетенями проголосовавших до дня голосования не предъявлялись, поскольку на 25 июня в этой избирательной комиссии Ноябрьска досрочно голосовавших не было», — сказал глава ОП ЯНАО, уточнив, что эксперты в регионе проверяют «даже очевидно курьезные» заявления о нарушениях.
В числе прочих регионов с нарушениями, упомянутых накануне главой ОП РФ Лидией Михеевой оказались Республика Бурятия (12), Магаданская область (7), Приморский край (4), Сахалинская область (2) и Чукотский автономный округ (2).
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