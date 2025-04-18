Пострадавший водитель госпитализирован
В Ноябрьске на перекрестке улиц Дзержинского и Ленина произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo и Toyota Corolla. В результате ДТП пострадал один из водителей, передают очевидцы.
«Перекресток улицы Дзержинского и улицы Ленина. Произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo и Toyota Corolla. Пострадавший водитель автомобиля Toyota Corolla доставлен в приемный покой для обследования», — написано в telegram-канале NSK.
URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию Ноябрьска. Ответ ожидается.
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