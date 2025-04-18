18 апреля 2025

В Ноябрьске из-за ДТП пострадал человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пострадавший водитель госпитализирован
Пострадавший водитель госпитализирован Фото:

В Ноябрьске на перекрестке улиц Дзержинского и Ленина произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo и Toyota Corolla. В результате ДТП пострадал один из водителей, передают очевидцы.

«Перекресток улицы Дзержинского и улицы Ленина. Произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo и Toyota Corolla. Пострадавший водитель автомобиля Toyota Corolla доставлен в приемный покой для обследования», — написано в telegram-канале NSK.

URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию Ноябрьска. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске на перекрестке улиц Дзержинского и Ленина произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo и Toyota Corolla. В результате ДТП пострадал один из водителей, передают очевидцы. «Перекресток улицы Дзержинского и улицы Ленина. Произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo и Toyota Corolla. Пострадавший водитель автомобиля Toyota Corolla доставлен в приемный покой для обследования», — написано в telegram-канале NSK. URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию Ноябрьска. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...