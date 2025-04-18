«Ситуация абсурдна»: в Нижнем Тагиле родители выпускников недовольны датой последнего звонка

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) выпускники и их родители считают, что утвержденная в городе дата последнего звонка — 24 мая — неудобна. За день до нее у 11-классников будет ЕГЭ. Оптимальным они считают день, который утвердили в Екатеринбурге, рассказал URA.RU папа выпускника Никита (имя изменено). На это же указали и в одной элитной гимназии.
«С учетом того, что 21, 22, 23 мая пройдут уже первые экзамены, ситуация более чем абсурдна. У детей должно быть время на подготовку к экзаменам! По мнению родителей и выпускников Нижнего Тагила, 19 мая — это оптимальная дата для проведения торжественного мероприятия. У учащихся будет время подготовиться и настроиться к итоговой аттестации», — сказал Никита.
В городском департаменте образования агентству пояснили, что дата уже утверждена. «В школах Нижнего Тагила последний звонок пройдет 24 мая, как рекомендовано министерством просвещения России», — пояснили в пресс-службе. В учреждениях эту информацию тоже подтверждают. Например, в приемных школ №81 и 100 рассказали агентству, что информацию об изменениях не получали и планируется, что выпускники попрощаются со школой 24 мая.
В приемной директора Политехнической гимназии агентству также подтвердили, что последний звонок пройдет 24 мая. При этом там отметили, что дата им тоже не нравится. «Нас этот срок, как и детей, не очень устраивает. Потому что 23 числа по расписанию единых государственных экзаменов, утвержденному также федеральным министерством образования, дети уже сдают экзамен», — рассказали в гимназии, отметив, что дети волнуются из-за этого.
В уральской столице последний звонок пройдет 19 мая. А ЕГЭ школьники начнут сдавать с 23 мая. В этот день 11-классники пойдут на экзамены по истории, литературе и химии. ОГЭ же начнут сдавать с английского языка — 21-22 мая.
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