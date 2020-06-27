Масочный режим поможет в борьбе с COVID-19 только в том случае, если маски будут носить все Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Московских врачей, прибывших в ХМАО для помощи в борьбе с коронавирусом, удивило безразличие жителей региона к эпидемии. Как заявил URA.RU заместитель директора по организационно-методической работе ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава РФ Вадим Тестов, жители ХМАО пренебрегают масочным режимом несмотря на то, что ношение масок является одним из основных способов борьбы с инфекцией.

«Как специалиста, который с февраля постоянно бывает в российских регионах, которые пострадали от COVID-19 даже больше, чем Югра, у меня вызывает удивление пренебрежение жителей ХМАО к масочному режиму. Это бросается в глаза», — рассказал Тестов.

Как заявил эксперт, все российские регионы будут постепенно снимать ограничительные меры, однако некоторые из них продолжат действовать на время распространения инфекции. «Из ограничительных мер у нас остаются две принципиальные рекомендации. Первое — строгий масочный режим, и я считаю, что здесь меры должны быть усилены. Второе — недопущение массовых мероприятий, то есть социальная дистанция, о которой все говорят», — разъяснил представитель Минздрава, отметив, что эти рекомендации необходимо соблюдать до появления вакцины.

Вместе с тем Тестов напомнил, что ношение маски действительно защитит окружающих от инфицирования. А с учетом того, что до 50% случаев коронавирусной инфекции проходят бессимптомно, выделителем вируса может быть кто угодно. Поэтому масочный режим поможет уберечься от заражения только в том случае, если маски будут носить все люди.

Эпидемия коронавируса в Югре пошла по пессимистичному сценарию. Во второй половине июня в регионе заболеваемость COVID-19 вышла на рекорд с начала эпидемии. Для помощи югорским врачам в борьбе с коронавирусом в ХМАО прибыла бригада высококвалифицированных медиков из Москвы в составе семи человек. Однако позже губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Югре напряженная, но регион с ней справляется. О том, что региону не нужно привлекать для борьбы с пандемией дополнительные силы, заявили и в Минздраве.