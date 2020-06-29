Авторы обращения разуверились в свердловских прокурорах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Родственники туристов из группы Дятлова, погибших в 1959 году на Северном Урале, обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой забрать у свердловской прокуратуры уголовное дело о гибели туристов-дятловцев. Об этом URA.RU сообщили в Фонде памяти группы Дятлова. Подписи под обращением поставили сестра Дятлова Татьяна Перминова, а также сестры Юрия Дорошенко, Рустема Слободина, Зины Колмогоровой, племянница Александра Колеватова, руководители и адвокат дятловского фонда.

«Просим вас истребовать из прокуратуры Свердловской области уголовное дело, возбужденное в феврале 1959 года прокурором г. Ивделя Свердловской области Темпаловым В. И. с целью изучения, является ли данное дело уголовным делом, — говорится в обращении. — По результатам проверки в случае признания его не уголовным делом оказать содействие посредством обращения к председателю СК России Александру Бастрыкину о возбуждении реального уголовного дела по факту убийства в феврале 1959 года девяти туристов»

Уголовное дело, которое расследовалось 60 лет назад, родные дятловцев и активисты фонда называют «накопительной папкой», отмечая, что на нем нет номера, а внутри него — постановления о возбуждении дела. Также они считают, что оно было открыто лишь для «придания видимости объективного расследования» и прекращено «спустя всего три месяца после возбуждения». Но главное — оно не дает ответа на вопрос о причине смерти туристов.

Родные дятловцев и активисты фонда памяти группы Дятлова продолжают настаивать, что туристы погибли от техногенной катастрофы во время испытаний военного оружия (ракеты). Называются три наиболее вероятных версии: халатность конструкторов, допустивших ошибку в конструкции корпуса или двигателя летательного аппарата. неудачный его пуск и диверсия. В пользу этого, по мнению дятловедов, говорят многочисленные нестыковки в уголовном деле 1959 года и особое внимание к расследованию со стороны военных (приезд в Свердловск командующего Уральским военным округом Дмитрия Лелюшенко — см. СКАН).

Под обращением стоят подписи родных туристов-дятловцев… Фото: Фонд памяти группы Дятлова

… президента Фонда памяти группы Дятлова Юрия Кунцевича, активиста фонда — академика Петра Бартоломея и адвоката фонда Евгения Черноусова Фото: Фонд памяти группы Дятлова